«Школу будущих родителей» в Истре посетило свыше 40 человек за август

Занятия вели и будут поводить также в сентябре профессионалы своего дела — врачи-акушеры, специалист по осознанному материнству, консультанты по грудному вскармливанию, специалисты по работе с семьей, инструкторы по ЛФК и лечебному массажу.

В течение занятий гостьи получили базовые знания по анатомо-физиологическим особенностям детей в период младенчества и раннего возраста, правилам введения прикорма и питанию во время грудного вскармливания, научились делать массаж и гимнастику грудничку, получили сеанс индивидуального массажа, поняли природу страхов перед родами, как с ними работать. А также подготовили себя и ребенка к старту школьной жизни.

Записаться на занятия и узнать расписание можно в группе «Школы будущих родителей».

Занятия проходят по адресу: г. Дедовск, ул. Больничная, д. 5, Женская консультация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.