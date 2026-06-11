Школьный музей в Химках объединяет поколения уже 25 лет

Школьный музей истории края и школы «Наследие» в Химках более 25 лет работает как центр патриотического воспитания. 10 июня в учреждении напомнили, что экспозиция объединяет учеников и жителей округа, сохраняя память о прошлом и героях страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музей открыли более четверти века назад. За это время небольшая экспозиция выросла в полноценное пространство для встреч и экскурсий. Среди экспонатов — классные журналы 1935–1942 годов, свидетельства об окончании школы, пионерские галстуки, школьная форма и учебники, по которым учились несколько поколений химчан. Здесь также хранятся личные документы учителей, работавших в 30–50-е годы прошлого века.

Отдельная часть экспозиции посвящена Великой Отечественной войне. В музее представлены фронтовые письма-треугольники, архивные документы и черно-белые фотографии жителей Химок, ушедших защищать страну.

«Когда школьник видит подлинное письмо с фронта или держит в руках старый учебник — это трогает сильнее любого рассказа учителя. Программа "Успех V единстве поколений" помогает делать такие встречи с историей регулярными. Музей становится мостом между возрастом, и это важнее любых громких слов», — отметила лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В музее регулярно проходят экскурсии и встречи. Здесь рассказывают не только о событиях 1941–1945 годов, но и о современных защитниках страны — участниках специальной военной операции. В залы приходят целыми семьями, чтобы передать память от старшего поколения к младшему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.