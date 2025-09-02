Школьный этап Всероссийской олимпиады стартует 8 сентября

сегодня в 18:54

В 2025-2026 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады (ВсОШ) пройдет с 8 сентября по 18 октября. Участники смогут попробовать свои силы в 24 предметах. Задания олимпиады помогут развить критическое мышление и по-новому взглянуть на привычные школьные дисциплины. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Принять участие могут:

Учащиеся 5–11 классов — по всем предметам;

Ученики 4-х классов — по русскому языку и математике.

Предусмотрена возможность выполнять задания за более старший класс. Однако, выбрав уровень сложности, участник должен будет придерживаться его до конца всех этапов олимпиады.

Все мероприятия состоятся в онлайн-формате на платформе.

Регистрация откроется 3 сентября. Подробные правила и требования к проведению можно найти по ссылке.

В прошлом году в Московской области было зафиксировано более 2,2 миллиона участий в школьном этапе.

2 сентября в 17:00 пройдет онлайн-собрание для родителей. На нем расскажут, как устроена система развития талантов и какие возможности открывает ВсОШ для детей в новом сезоне.

Присоединиться или посмотреть запись можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.