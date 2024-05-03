Школьные лесничества Серпухова победили на межмуниципальном слете

Филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» провел среди команд школьных лесничеств межмуниципальный слет. Команда, показавшая лучшие результаты в этих отборочных соревнованиях, отправится в сентябре защищать честь школы и филиала на региональном этапе, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Членами жюри стали сотрудники лесничества. Они оценивали знания теории в области лесоводства, ботаники, дендрологии, фитопатологии, энтомологии и экологии, отметили способность определять породы деревьев по спилам стволов и узнавать по картинкам лесных птиц, деревья, грибы и ягоды.

Выполняя практические задания, школьники продемонстрировали умение сажать сеянцы лесных культур с помощью меча Колесова, проводить измерения диаметра стволов и высоты деревьев с помощью инструментов, которыми пользуются лесничие, а также определять направления в азимутах и румбах с помощью буссоли. Ребята проявили мастерство в разжигании костра и тушении огня с помощью ранцевого лесного огнетушителя.

При подведении итогов жюри выполнили нелегкую задачу — определили лучшую команду, так как различия между оценками за выполненные задания были небольшими.

В призовой тройке места распределились следующим образом: I место — школьное лесничество «Зеленый дом» (школа № 3 г. Протвино г. о. Серпухов), II место — школьное лесничество «Дубрава» (Пролетарская школа г. о. Серпухов), III место — школьное лесничество «Родничок» (Туровская школа г. о. Серпухов).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.