Школьные лесничества обновили коллекцию растений в дендрарии Ногинска

Юные лесоводы Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» посетили ногинский дендрарий в парке «Волхонка», познакомились с уникальными экземплярами растений и приняли участие в посадке молодых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Ребята из школьного лесничества «Лесничий» Центра образования № 9 им. Маршала Жукова вместе с помощником участкового лесничего Пригородного участкового лесничества Анастасией Устиновой посадили саженцы бересклета бородавчатого, ореха зеленолистного и краснолистного. «Знатоки леса» гимназии № 4 округа Электросталь при наставничестве старшего участкового лесничего Фрязевского участкового лесничества Елены Костюк украсили территорию можжевельником.

Сотрудники дендрария, которому больше 100 лет, рассказали нашим воспитанникам о деревьях, которые здесь растут. Радушно встретили школьные лесничества, угостили тружеников вкусным компотом собственного приготовления. Ребята с радостью и воодушевлением работали в этом прекрасном месте, понимая, что тоже участвуют в истории его развития.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.