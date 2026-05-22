Школьные хоры Подмосковья выступят на фестивале в Китае

Школьные хоры из Ступина и Королева представят Подмосковье на музыкальном фестивале «Усинский соловей», который пройдет с 23 по 29 мая в китайском городе Уси провинции Цзянсу. В состав делегации вошли победители регионального конкурса «Поющее Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В делегацию вошли два коллектива. Хор «Хорошие ребята» школы №4 Ступина объединяет 18 участников. Сводный хор «Созвучие» гимназии №9 Королева включает 10 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Оба коллектива ранее стали победителями регионального фестиваля «Поющее Подмосковье» и получили право представить регион на международной сцене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.