Школьные автобусы Солнечногорска оборудуют тревожными кнопками

сегодня в 20:43

Безопасность пассажирских перевозок обсудили в администрации Солнечногорска при участии представителей ГИБДД, прокуратуры и транспортных компаний. На встрече сообщили, что школьные автобусы в округе оснастят тревожными кнопками сигнализации. Они будут передавать сигнал на пульт Росгвардии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это позволит водителям в экстренной ситуации моментально вызвать наряд вневедомственной охраны. Местоположение и передвижение транспортного средства определится автоматически по навигационной спутниковой системе.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших детей на дорогах. Оснащение школьных автобусов тревожными кнопками повысит оперативность реагирования служб правопорядка и даст родителям уверенность в надежности поездок школьников», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Участники также проговорили требования к водителям общественного транспорта, их профессиональной подготовке и соблюдению режима труда и отдыха.

Помимо этого, транспортные компании сообщили о мерах антитеррористической защищенности: организации пропускного режима, видеонаблюдения в салонах автобусов и на территории парков, осмотре транспортных средств после рейсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.