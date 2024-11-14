Школьное лесничество Подмосковья приняло участие в акции «БумБатл»

Участники школьного лесничества «Зеленый патруль» Яхромской средней школы № 1 Дмитровского городского округа активно участвуют в акции по сбору макулатуры «БумБатл», проходящей под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» с целью привлечения внимания к проблеме нерационального использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Макулатура — один из самых распространенных видов отходов, который можно переработать и использовать повторно. Сбор и переработка ненужной бумаги способствуют сохранению лесов, снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и уменьшению потребления пресной воды. Участники акции собирают макулатуру и сдают ее в специальные пункты приема. Собранный материал отправляется на переработку для производства новой бумаги и картона.

Активисты школьного лесничества «Зеленый патруль» вместе с руководителем Подзоровой Людмилой учителем биологии организуют классные часы о принципах осознанного потребления и вторичной переработке отходов. Они призывают учащихся присоединиться к акции «БумБатл» для защиты лесов и окружающей среды.

«Акции по сбору макулатуры способствуют привлечению внимания к проблеме загрязнения окружающей среды. Каждый участник может внести свой вклад в сохранение лесов и уменьшение негативного воздействия на природу», — рассказала наставник школьного лесничества «Зеленый патруль», помощник участкового лесничего Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Анастасия Кнутарева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.