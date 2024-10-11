Школьное лесничество «Экопатруль» Одинцова создает аппликации из листьев и веток

Ведущий инженер по лесопользованию Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» Жанна Кулькова провела занятие по созданию аппликаций из природного материала с воспитанниками школьного лесничества «Экологический патруль» Захаровской СОШ (общеобразовательного отделения «Шараповская школа») Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Ранее на прогулке малыши восхищались гармонией природы, с интересом слушали, что происходит с ней при смене сезонов и делали первые открытия в области фенологии. После чего собрали большую коллекцию листьев и веточек деревьев, которые засушили для использования в творчестве. Под руководством специалиста дети создали своими руками поделки и аппликации из природного материала.

Ребята были очень увлечены занятием, старались выполнить качественно и оригинально, с чем отлично справились.

В процессе работы дети стали одной командой, сплотились и помогали друг другу. Задачей занятия было научить видеть красоту природы и создать условия для развития творческих способностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.