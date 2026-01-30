Школьницы отхлестали девочку мокрыми тряпками в Ленинградской области

В городском поселке Янино во Всеволожском районе Ленинградской области сверстницы издевались над несовершеннолетней в школе. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили, что в Янине подростки издевались над девочкой. Было возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса России («Халатность»).

Правоохранители проводят следственные действия.

Накануне, по данным «Фонтанки», в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как в школе Янина сверстницы отхлестали девочку, стоящую рядом со стеной, мокрыми тряпками. Еще перед пострадавшей махали ножницами и выливали на нее воду из бутылок.

