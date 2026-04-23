Школьницы из Солнечногорска стали призерами Всероссийской олимпиады

Ученицы школы №5 из Солнечногорска стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, который прошел во Владикавказе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девятиклассница Регина Мубаракшина и десятиклассница Мария Лях успешно выступили на всероссийском уровне. Они прошли три тура — аналитический, творческий и устный — и вошли в число призеров.

По итогам соревнований Регина заняла 15 место из 115 участников, Мария — 22 место из 119. Участие в заключительном этапе приняли школьники из 87 регионов страны.

Благодаря высоким результатам девушки смогут поступить без экзаменов в любой российский вуз по профильному направлению. Кроме того, им присуждена премия губернатора Московской области Андрея Воробьева в размере 300 тыс. рублей. Подготовкой призеров занимались педагоги Людмила Андреева, Екатерина Фадеева и Ксения Шульмина.

«Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе требует от участников не только начитанности, но и умения мыслить творчески, аргументировать свою позицию, чувствовать стиль и эпоху. В этом году ученицы школы №5 городского округа Солнечногорск успешно справились с этими вызовами и завоевали призовые места. Поздравляю Регину, Марию и их педагогов с блестящим результатом! Желаю новых литературных открытий и вдохновения», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.