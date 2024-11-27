Школьницы из Каширы стали лучшими по итогам первого тура олимпиады «Софиум»

Подведены итоги I (отборочного) тура Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Участие в I туре приняли 189 обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений Московской области. Городской округ Кашира представляли 9 старшеклассников из пяти школ округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники решали ситуационные задачи, писали эссе на одну из двух тем, рассуждали об использовании цифровых сервисов в избирательном процессе, а также поделились своим мнением об обязательном голосовании в ряде стран. Работы оценивались по 5 критериям: соответствие содержания эссе заявленной теме, грамотность, последовательность и убедительность аргументации, практическая направленность, ссылки на нормативные правовые акты

Самые высокие результаты I тура Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса показали:

I место — Виктория Маркина, ученица 10 класса школы № 2;

II место — Ксения Степанова, ученица 10 класса школы № 9».

Списки всех участников с баллами доступны по ссылке: http://www.moscow-reg.izbirkom.ru/tsentr-obucheniya/povyshenie-pravovoy-kultury/konkursy/sofium/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.