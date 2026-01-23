Школьницы из ОАЭ приняли участие в образовательном обмене в Подмосковье

Двадцать учениц из Национальных школ Объединенных Арабских Эмиратов посетили гимназию имени Е.М. Примакова в Московской области в рамках международной программы обмена, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В гимназии имени Е.М. Примакова в Подмосковье прошел визит двадцати школьниц из ОАЭ. Программа обмена включала участие в учебных занятиях, в том числе уроках русского языка как иностранного, что позволило гостьям познакомиться с языком и культурой России.

Для участниц были организованы экскурсии по историческим местам региона, а также мастер-классы по росписи подносов в традициях жостовских мастеров и созданию открыток в стиле литогравюры.

Образовательный обмен проводится при поддержке образовательного центра имени Шейхи Фатимы бинт Мубарак и министерства просвещения Российской Федерации. Инициатива направлена на развитие международного сотрудничества и укрепление дружеских связей между странами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет чаще обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.