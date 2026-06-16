Школьницы из Долгопрудного выступили на конкурсе в Москве

Ученицы из Долгопрудного 15 июня приняли участие во Всероссийском конкурсе «Вдохновленные детством» в министерстве просвещения России. Девочки представили творческие работы и получили благодарственные письма, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ученица Долгопрудненской гимназии Марьям Хусяинова и учащаяся школы №1 Полина Дейнеко стали участницами Всероссийского конкурса «Вдохновленные детством», который организовал Российский детско-юношеский центр. Мероприятие прошло 15 июня в министерстве просвещения России.

Школьницы подготовили синопсисы к историческому фильму и песне и представили их в студии во время пресс-конференции. По ее итогам Марьям Хусяинова и Полина Дейнеко получили благодарственные письма от директора Росдетцентра Александра Кудряшова. Сейчас участницы ожидают результатов финала конкурса.

В ведомстве отметили, что Полина Дейнеко пишет авторские песни и участвует в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней. Марьям Хусяинова состоит в школьном медиацентре, в этом году вышла в финал Ломоносовской олимпиады «Покори Воробьевы горы» по журналистике и в мае приняла участие в медиа-фестивале в Сочи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.