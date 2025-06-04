Школьница Лобни завоевала бронзу на Всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Ученица лобненской школы № 1 Валерия Сетяева заняла третье место в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Бережливое производство» среди юниоров. Соревнования проходили с международным участием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе чемпионата Валерия продемонстрировала профессиональные навыки в области оптимизации производственных процессов. Подготовкой школьницы занималась преподаватель физтех-колледжа Евгения Ткаченко.

«Это значимое достижение для нашей ученицы и всего педагогического коллектива», — отметили в администрации школы.

Чемпионатное движение «Профессионалы» является крупнейшей в России площадкой для демонстрации профессионального мастерства, ежегодно объединяя участников со всех регионов страны. Среди них: студенты среднего профессионального образования, школьники старше 14 лет и молодые специалисты от 22 до 35 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.