Школьница из Томска неделю рисовала круги под глазами, чтобы не ходить в школу

Мать в течение недели пыталась лечить дочь от предполагаемого редкого аллергического заболевания, вызывавшего розовые пятна под глазами, но в итоге оказалось, что девочка обманывала мать с помощью фломастера, чтобы не ходить в школу, сообщает Baza .

По словам матери 10-летней девочки, ее дочь является аллергиком, поэтому на первые покраснения глаз она отреагировала со всей серьезностью и начала лечить дочь, которая также рассказывала матери, что якобы ее тошнит. На первоначальном медосмотре врачи отметили даже слегка повышенную температуру тела ребенка.

В дальнейшем окрашенные области под глазами девочки увеличивались ежедневно. Все это время школьница посещала разных врачей, но это не приносило эффекта. Мать опасалась, что у ее дочери хромгидроз — редко встречающийся синдром, когда потовые железы на веках могут производить окрашенный секрет. Специалисты даже рассматривали вариант стационара для точной диагностики состояния ребенка.

После пяти дней бесполезного лечения мать девочки догадалась, что окрашенные круги под глазами являются не медицинской проблемой. Она задала прямой вопрос дочери, которая тогда и созналась. Выяснилось, что с самого начала девочка подкрашивала веки под глазами новыми фломастерами и растушевывала цвет — просто чтобы избежать посещения школы.

Женщина подчеркнула, что провела профилактическую беседу с дочкой, но сильно ругать не стала, так как сама в детстве симулировала болезни, чтобы прогуливать школу, но никому об этом не рассказывала.

