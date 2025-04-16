Школьница из Подольска победила в финале Всероссийской олимпиады школьников
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В финале Всероссийской олимпиады школьников победу по русскому языку одержала выпускница лицея № 23 Подольска Виктория Мошкович. Девушку поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Еще одна победа в копилке достижений юных подольчан. Поздравляю Викторию с очередным успехом. Гордимся тем, что именно такие ученики представляют наш округ на всероссийском уровне», — сказал Артамонов.
Третий год подряд Мошкович уверенно демонстрирует блестящие знания на заключительных этапах олимпиады. Она является обладателем двух дипломов по русскому и одного по английскому языку. За этими достижениями стоят талант и усердие.
Помимо учебы, Виктория занимается танцами в культурно-досуговом центре «Южный».
В будущем девушка планирует поступать в НИУ ВШЭ по специальности «Фундаментальная и компьютерная лингвистика».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.
«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.