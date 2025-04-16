Школьница из Подольска победила в финале Всероссийской олимпиады школьников

«Еще одна победа в копилке достижений юных подольчан. Поздравляю Викторию с очередным успехом. Гордимся тем, что именно такие ученики представляют наш округ на всероссийском уровне», — сказал Артамонов.

Третий год подряд Мошкович уверенно демонстрирует блестящие знания на заключительных этапах олимпиады. Она является обладателем двух дипломов по русскому и одного по английскому языку. За этими достижениями стоят талант и усердие.

Помимо учебы, Виктория занимается танцами в культурно-досуговом центре «Южный».

В будущем девушка планирует поступать в НИУ ВШЭ по специальности «Фундаментальная и компьютерная лингвистика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.