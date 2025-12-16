Школьница из Подмосковья завоевала «серебро» на чемпионате мира по воздушному спорту

С 9 по 14 декабря в Будапеште прошел чемпионат мира POSA по пилонному и воздушному спорту (Pole Sports & Arts World Federation — Всемирная организация спорта и искусства). Россию среди среднего звена представляла ученица 6 класса Долгопрудненской гимназии Кира Крюкова. Гимназистка завоевала серебро в воздушной акробатике на кольце, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Воздушная гимнастика — это вид спорта, сочетающий элементы акробатики, танца и театрального искусства. Спортсмены выполняют упражнения на специальных снарядах, подвешенных на высоте от двух до десяти метров. В отличие от наземных видов спорта, здесь требуется особая сила, гибкость и способность ориентироваться в пространстве без опоры. Воздушная акробатика на кольце выполняется на металлическом обруче диаметром около метра. Снаряд позволяет создавать статичные позы внутри и снаружи кольца, выполнять вращения и перехваты.

«Кира — настоящая труженица! Активная, ответственная, очень целеустремленная, еще и учится замечательно, все успевает. Кира уже давно в спорте, имеет титулы и множество наград, у нее очень жесткий график тренировок. Большое спасибо родителям, которые заинтересованы в ее успехах», — рассказывает классный руководитель, учитель немецкого языка Виктория Ломидзе.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.