Школьница из Подмосковья стала чемпионом России по ментальной арифметике

Ученица гимназии № 1 имени А. В. Баландина Мария Шашлова завоевала чемпионский титул на ежегодных Всероссийских соревнованиях по ментальной арифметике. Они прошли в Москве в начале марта и объединили более 350 участников от 5 до 13 лет, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Марии 11 лет. Она увлекается художественной гимнастикой и уже год занимается ментальной арифметикой. За считанные минуты девочка может решать в уме 70 сложнейших задач.

«Ментальная арифметика — это невероятный труд и концентрация. Но за успехами на соревнованиях стоят не только способности, но и огромная подготовка, поддержка семьи и педагогов. Такие победы — это радость для всех нас. Пусть Маша вдохновит других ребят нашего города на большие достижения», — сказала руководитель регионального представительства школы ментальной арифметики Мария Шойдорова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.