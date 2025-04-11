Школьница из Лобни победила в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Под руководством преподавателя Физтех-колледжа Евгении Ткаченко и при поддержке советника директора по воспитанию Людмилы Мишуры Валерия продемонстрировала высокий уровень навыков и знаний в области бережливого производства. В результате напряженной борьбы команда из Московской области завоевала золотую медаль, заняв 1 место и получив возможность участвовать в финале чемпионата.

«Поздравляем Валерию и всю команду с блестящей победой! Желаем дальнейших успехов и новых достижений на пути к вершинам профессионального мастерства», -отметили в администрации школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.