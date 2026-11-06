Школьница из Химок стала лауреатом конкурса «Большая перемена»

Финал конкурса прошел во Всероссийском детском центре «Орленок». За победу боролись 1,5 тыс. школьников из более чем 70 регионов России.

Кристина начала участие в мае с дистанционного этапа: подготовила видеовизитку, написала эссе и разработала концепцию детской площадки с учетом интересов разных категорий детей. Затем школьница успешно прошла полуфинал и получила приглашение в финал.

«Участие в таких конкурсах позволяет ребятам проявлять инициативу, применять знания на практике и получать опыт решения реальных задач. Мы стремимся, чтобы у школьников Химок было больше возможностей для развития и реализации собственных идей», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

«Большая перемена» — флагманский проект «Движения Первых», направленный на развитие способностей и талантов детей и молодежи. Участники выступают индивидуально или в командах, выбирая тематическое направление — вызов. Школьники разрабатывают социально значимые проекты, решают практические кейсы и защищают идеи перед экспертами.

Конкурс проходит при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Лауреаты III степени получили по 100 тыс. рублей, II степени — по 200 тыс. рублей, I степени — по 1 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.