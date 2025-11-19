Школьница из Егорьевска победила на Всероссийском конкурсе сочинений

Софья Сидорова, восьмиклассница из школы №1 Егорьевска, представила сочинение, которое было признано одним из лучших на федеральном этапе Всероссийского конкурса. В своей работе она рассказала о кругосветном путешествии Ивана Крузенштерна и подвиге команды барка «Крузенштерн» в Атлантике в 2000 году. Тематику для сочинения Софье помогла выбрать мама, учитель истории.

В процессе подготовки школьница изучала статьи, интервью и материалы в интернете, чтобы глубже раскрыть тему. Она отмечает, что работа над текстом заняла несколько дней, и ей хотелось сделать каждую деталь выразительной и точной.

Наставницей Софьи стала учитель русского языка и литературы Ирина Воробьева, которая поддерживала ученицу на всех этапах написания. Несмотря на успехи в литературе, Софья пока не планирует связывать свою профессию с писательством, но считает важным пробовать себя в новых направлениях.

Работа победительницы опубликована на официальном сайте конкурса. Федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений проходит с 13 октября по 28 ноября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ №1 в городском округе Королев, которая должна открыться в 2025 году. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил Воробьев.