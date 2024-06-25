Школьница из Дубны набрала 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку

Выпускница 11 «А» класса гимназии № 8 Майя Мазарская набрала 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Майя старательная, нацеленная на результат, всегда искренняя и отзывчивая девушка. По итогам этого года претендует на получение медали «За особые успехи в учении» второй степени.

«От всей души поздравляем Майю, её родителей и педагога Орлову Галину Ивановну! Желаем Майе дальнейших успехов и свершений, чтобы достижения стали надёжной ступенькой для поступления в выбранный ВУЗ!», — сказали в администрации городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.