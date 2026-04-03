Школьница из Богородского округа вышла в финал конкурса «Юный исследователь АПК»

Ученица 10 класса Центра образования № 35 Тамила Жарова представила Богородский округ на очном этапе Всероссийского конкурса «Юный исследователь АПК», который проходит 2–3 апреля 2026 года в Российском государственном аграрном университете имени К. А. Тимирязева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева объявил о старте Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Юный исследователь АПК». Первый, заочный этап отбора завершился 25 марта, а заключительный тур проходит очно 2–3 апреля.

Тамила Жарова выступает в номинации «Агроэкология» с работой «Улучшение жизни бездомных животных в урбанизированной среде». Конкурс охватывает ключевые направления агропромышленного комплекса, включая растениеводство, эффективное животноводство и птицеводство, агроинженерию, агроэкологию, а также историю и современность профессий в АПК.

Участие в проекте дает школьникам возможность представить свои исследования экспертам и получить дополнительные преимущества при поступлении в аграрный вуз.

«Уверены, что ее трудолюбие, талант и научный подход принесут отличные результаты», — отметили педагоги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.