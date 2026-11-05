Школьница из Богородского округа стала призером двух Всероссийских конкурсов

Алиса Мелехова из Богородского округа представила рассказ «Глосса» в номинации «Писатели научной фантастики» Всероссийского конкурса «Код XXI». Работа принесла ученице центра образования № 10 второе место на региональном этапе. Еще одним достижением стало звание лауреата II степени Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«От себя могу сказать, что «Большая перемена» — это большой труд! Это столько сил, труда, терпения, эмоций, идей, проектов, волонтерства — не каждый это может выдержать. Самое ценное в «Большой перемене» — это опыт и навыки, которые дети приобретают на проекте: за полгода они становятся другими людьми… Теперь я точно знаю: невозможное — это просто то, что еще никто не пробовал сделать так, как это делаю я. И я только в начале моего пути», — поделилась Алиса.

«Большая перемена» — флагманский проект «Движения первых». Конкурс проходит при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Он входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Педагоги, одноклассники и все, кто поддерживает Алису, радуются ее успехам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.