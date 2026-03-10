Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-хакатон по VR

Школьники и студенты Подмосковья от 14 лет могут принять участие в ежегодном онлайн-хакатоне «Цифровые миры: VR-созидатели» по 3D-моделированию, программированию и инженерии. Регистрация открыта до 17 марта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит работать в командах от двух до четырех человек. Им предложат выбрать один из трех треков: 3D-моделирование, программирование или инженерное направление. В начале хакатона организаторы проведут вводное обучение, которое поможет разобраться в тематике и определиться с задачами.

Конкурс проходит в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет — для учеников 8–11 классов и студентов СПО или вузов, а также старше 18 лет — для студентов СПО и вузов.

Хакатон состоится в онлайн-формате. Участники смогут получить практические навыки в сфере 3D-моделирования и VR-разработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.