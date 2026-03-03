Школьников Подмосковья пригласили на эко-конкурс 2026 года

Прием заявок на III федеральный конкурс «Дети. Экология. Будущее» стартовал для школьников Подмосковья. В 2026 году участникам предложена тема «Народы России в гармонии с природой», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Конкурс организует автономная некоммерческая организация «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология». В 2026 году он посвящен теме «Народы России в гармонии с природой».

«2026 год объявлен Годом единства народов России. Все народы, населявшие нашу страну, всегда заботились об окружающей среде. Первые принципы бережного отношения к природным богатствам были зафиксированы еще в XI веке в «Русской правде» Ярослава Мудрого. Важно, чтобы дети понимали и разделяли народную мудрость, проверенную веками. Об экологии следует говорить и через призму нашей истории и традиций общинности. Поэтому мы приветствуем проведение конкурса „Дети. Экология. Будущее“», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Участвовать могут ученики 1–11 классов школ, лицеев и гимназий, воспитанники кадетских корпусов и детских домов, а также юнармейцы. Для разных возрастных групп предусмотрены отдельные номинации: рисунок для 1–4 классов, видеоролик для 5–8 классов и эссе для 9–11 классов.

Прием заявок продлится до 1 апреля. Подробная информация размещена на сайте https://forumeco.ru/conf2026/konkurs-2026/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.