Школьников Подмосковья приглашают присоединиться к новому «Уроку цифры» с 6 мая

6 мая откроется новый обучающий семинар в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», который будет посвящен технологиям в области интернет-торговли. Принять в нем участие можно самостоятельно на сайте проекта по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В новом разделе «Урока цифры» ребятам предстоит исследовать внутреннее устройство электронной коммерции и изучать важность различных профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий.

Занятия по теме «Технологии в интернет-торговле» состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных для учащихся младших, средних и старших классов.

С помощью интерактивных тренажеров школьники смогут попробовать свои силы в различных ключевых профессиях в области информационных технологий, таких как аналитики, программисты и тестировщики. Они проведут свое первое исследование рынка и интересов покупателей, освоят основы программирования, а также научатся справляться с высокими нагрузками на сайт и тестировать нештатные ситуации.

Также будут доступны учебные пособия для педагогов, которые помогут провести урок с применением интерактивных тренажеров или организовать его в офлайн формате без доступа к интернету. Ознакомиться с новым «Уроком цифры» можно будет на сайте проекта.

Проект организован при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России, АНО «Цифровая экономика», АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.