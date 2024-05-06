Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в понедельник с командой обсудил кадровые изменения и важность выездных администраций, а также встреч с жителями.

«У нас появляется новое министерство — по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Возглавит его Владислав Мурашов», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что это министерство будет отвечать за все, что связано с чистотой на территориях, содержанием в порядке дворов, уборкой мусора и обращением с отходами около контейнерных площадок.

По словам главы региона, Минсельхозпрод возглавит Сергей Двойных. Он работал на посту замминистра инвестиций. Курировать данное министерство будет зампред правительства области Вячеслав Духин, а комитет лесного хозяйства Подмосковья — вице-губернатор Роман Каратаев.

Губернатор рассказал, что врип главы Раменского округа назначен Эдуард Малышев, который раньше работал в Люберцах, он отвечал за вопросы строительства, архитектуры и градостроительства. А врип Домодедова стала Евгения Хрусталева, она ранее работала на должности замглавы округа.

Он подчеркнул, что исполняющие обязанности глав муниципалитетов отлично знают территорию, в курсе проблем, которые беспокоят местных жителей. Также глава Подмосковья высказал уверенность, что Малышев и Хрусталева справятся со своими новыми обязанностями.

«Хочу пожелать всем успешной работы, и главное — результата, который ждут от нас жители Подмосковья», — уточнил Воробьев.

Как отметил губернатор, еще одной важной темой в Московской области являются выездные администрации. Недавно глава региона с командой посетил населенный пункт Селятино в Наро-Фоминском округе. С жителями обсудили проблемы, существующие в поселке.

«Такие встречи всегда непростые, но они нужны, чтобы наладить диалог. Спасибо за обратную связь!» — заключил глава Подмосковья.