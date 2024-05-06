Психиатр Жесткова: нервный срыв Бритни Спирс может быть связан с шизофренией

На днях в одном из отелей Лос-Анджелеса произошел инцидент с участием американской певицы Бритни Спирс. По словам очевидцев, звезда потеряла контроль над своим поведением, кричала, плакала и, возможно, нанесла себе порезы. Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова объяснила причины странного поведения звезды и возможную связь с ее недавним разводом, сообщает «Вечерняя Москва».

После гостиничного погрома поп-диве потребовалась срочная медицинская помощь. Спирс вышла к врачам почти обнаженной, прикрываясь лишь подушкой и пледом.

По мнению специалиста, даже не зная Бритни Спирс лично, но наблюдая за ее поступками в Сети, можно сделать вывод о ее неадекватном состоянии. Драка в гостинице и нападки на персонал, полагает психиатр, являются проявлениями ее психического заболевания.

«Известно, что у Спирс диагностировали несколько лет назад биполярное расстройство личности, но ее поведение также похоже на одну из форм шизофрении из-за крайней неадекватности», — предположила Жесткова.

Психотерапевт считает, что поведение звезды — это не депрессия после развода, а проявление ее эндогенного, генетического психического расстройства.