Школьников Подмосковья приглашают поучаствовать в спецпроекте «Всегда готов!»

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» объявляет о старте регистрации на спецпроект «Всегда готов!» для ребят от 14 до 17 лет. В IV сезоне участникам из Подмосковья предстоит пройти два конкурсных этапа: творческая заявка и творческое задание. Об этом сообщают организаторы проекта.

Благодаря победе в спецпроекте 200 школьников из разных регионов России отправятся на обучающую программу в мастерскую управления «Сенеж». Заявку на участие можно подать до 22 июня.

Спецпроект «Другого Дела» «Всегда готов!» посвящен патриотической тематике. Он впервые стартовал к столетию пионерского движения. Его цель — популяризация духовно-нравственных ценностей, традиций поколений и патриотического воспитания среди подростков 14 — 17 лет, а также отбор активистов проекта «Другое Дело». Участниками специального проекта в 2024 году стали 5 тыс. подростков, среди которых 7 жителей Московской области — победителями.

«В этом году ожидается более 10 тыс. участников спецпроекта со всех регионов страны, а название «Всегда готов!» отражает его суть — быть готовым к новым знаниям, свершениям и возможностям, которые дает президентская платформа. Для ребят подготовлена насыщенная программа с ведущими медиаспикерами, блогерами и креаторами. Вместе с ними они смогут прокачать навыки создания вирального и UGC-контента, работы с соцсетями и личным брендом, а также найти единомышленников», — подчеркнул первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Традиционно спецпроект проходит в два этапа: творческая заявка и творческое задание. На первом этапе экспертная комиссия анализирует мотивационные анкеты ребят, чтобы выбрать самых ярких, активных и заинтересованных. Школьникам Московской области предлагают рассказать о себе, своих успехах в разных сферах, хобби и профессиональном опыте. Анкеты являются визитными карточками конкурсантов, они отражают их социальную активность и жизненные ценности. На втором конкурсном этапе участники создают творческую работу, а победители получают возможность принять участие в выездной программе «Другого Дела». За каждый этап участники получают баллы и могут обменять их на призы в сервисе «Другое Дело»: стажировки, путешествия, онлайн-подписки, экскурсии, мерч и многое другое.

Дополнительные 5 баллов на первом конкурсном этапе участники этого сезона смогут получить, опубликовав оригинальный мотивационный пост на своей странице ВКонтакте на тему «Моя маленькая победа, которая стала поворотным моментом в жизни». А источником для вдохновения ребят при создании творческой работы второго конкурсного этапа станут герои нашего времени, исторические персонажи, мотивирующие цитаты, музыкальные композиции, любимые книги и ключевые идеи авторов, впечатления от кинофильмов, мультфильмов и сериалов, кроме того, необычные локации родного города или региона. Победители 2025 года отправятся на выездную программу в Солнечногорск, в образовательный центр президентской платформы «Россия — страна возможностей», — Мастерскую управления «Сенеж». Для участников «Всегда готов!» — это уникальный шанс найти единомышленников и друзей со всей страны и получить новый опыт под руководством наставников «Другого Дела».

«Это уже не просто проект — это настоящее комьюнити школьников со всей России. У ребят появилась возможность создавать сообщество, которое меняет к лучшему жизнь не только участников, но и их друзей, одноклассников. Проект начинался с группы в 40 человек, а за четыре года вырос до 8 000 участников. Сегодня они постоянно общаются и вовлечены в активности «Другого Дела» круглый год», — прокомментировал соавтор специального проекта «Всегда готов!» Иван Тристан.

«Благодаря конкурсу я побывала в новых местах, перестала быть закрытым человеком, стала лучшей версией себя, поборола свои страхи и сомнения, нашла родного человека и новых знакомых по всей России! А тем, кто участвует в конкурсных этапах, хотелось бы пожелать: выкладывайтесь на все 100%, поверьте, ваши старания не уйдут в пустоту, у вас все получится, главное — не только верить, но и прилагать усилия!» — поделилась победительница I, II и III сезонов из города Жуковский Дарья Васейко.

Спецпроект из года в год объединяет активных участников «Другого Дела» со всей страны, помогает им раскрыть свои таланты, понять свои сильные стороны, вдохновиться на новые идеи и достижения в атмосфере взаимопомощи, переосмыслить и взглянуть на все под новым углом, а также найти тех, кто разделяет такие же ценности.

Программа развития «Другое Дело» федерального проекта «Россия — страна возможностей» действует в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программа была запущена в июне 2021 года. К ней присоединилось свыше 7 млн участников из 89 регионов России. Участники программы развития получают баллы за свою личную активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и других направлениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.