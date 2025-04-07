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Школьников Подмосковья приглашают на олимпиаду по кибербезопасности

До 10 апреля можно подать заявку на участие в международной ИТ-олимпиаде по кибербезопасности. Олимпиада включает в себя сферы информационных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта в формате соревнования на основе практических задач Capture The Flag (CTF). Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит взломать защиту соперника и заработать определенное количество «флагов».

Регистрация на олимпиаду продлится до 10 апреля. Со 2 по 15 апреля пройдет индивидуальный отборочный онлайн-этап. Командный отборочный онлайн-этап — с 21 по 25 апреля. Финал состоится с 30 мая по 3 июня в Нижнем Новгороде.

Международная ИТ-олимпиада рассчитана для школьников от 14 до 18 лет включительно. Участие бесплатное. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.