Школьников Подмосковья приглашают на математическую олимпиаду «Вершина»
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Ежегодная математическая олимпиада «Вершина» для учеников 5–10 классов стартует в Подмосковье 12 ноября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Олимпиада «Вершина» приурочена ко дню рождения российского математика Н. И. Лобачевского. Соревнование пройдет в три этапа: школьный, муниципальный и региональный.
Школьный этап организуют дистанционно на платформе центра математического образования «Вектор». Участники получат задания в личном кабинете и смогут решать задачи, соответствующие их учебной программе. Муниципальный этап пройдет очно на опорных площадках проекта «Математические классы Подмосковья».
Региональный этап состоится 5 декабря в Областном технолицее им. В. И. Долгих. В нем примут участие 50 команд — победителей муниципального этапа из двух возрастных лиг: для учеников 5–7 и 8–10 классов. Соревнования пройдут в формате математического хоккея.
В пресс-службе министерства отметили, что цель олимпиады — популяризация математики и вовлечение школьников в командное решение задач. Организатором выступает Региональный центр математического образования «Вектор». Подробности доступны на сайте олимпиады.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.
«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.