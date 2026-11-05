Школьников Подмосковья приглашают на математическую олимпиаду «Вершина»

Олимпиада «Вершина» приурочена ко дню рождения российского математика Н. И. Лобачевского. Соревнование пройдет в три этапа: школьный, муниципальный и региональный.

Школьный этап организуют дистанционно на платформе центра математического образования «Вектор». Участники получат задания в личном кабинете и смогут решать задачи, соответствующие их учебной программе. Муниципальный этап пройдет очно на опорных площадках проекта «Математические классы Подмосковья».

Региональный этап состоится 5 декабря в Областном технолицее им. В. И. Долгих. В нем примут участие 50 команд — победителей муниципального этапа из двух возрастных лиг: для учеников 5–7 и 8–10 классов. Соревнования пройдут в формате математического хоккея.

В пресс-службе министерства отметили, что цель олимпиады — популяризация математики и вовлечение школьников в командное решение задач. Организатором выступает Региональный центр математического образования «Вектор». Подробности доступны на сайте олимпиады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.