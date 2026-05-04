Школьников Подмосковья научат защищаться от телефонных мошенников

Новый урок проекта «Цифровой ликбез» о телефонном мошенничестве стартовал в Подмосковье при поддержке «Ростелекома». Школьникам расскажут о распространенных схемах обмана и способах защиты от злоумышленников, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Урок на тему «Подозрительные звонки» посвящен проблеме телефонного мошенничества. Школьников познакомят с наиболее распространенными сценариями обмана и объяснят, какими приемами злоумышленники пользуются, чтобы втереться в доверие. Ребятам также расскажут, почему важно не передавать личные данные незнакомцам и как действовать при подозрительных звонках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.