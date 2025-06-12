Школьников из Щелкова обучили управлению БПЛА

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков совместно с исполнительным директором Ассоциации ветеранов СВО Натальей Нестеровой посетили школьный музей в гимназии № 2, а затем посмотрели, как проходит урок по управлению БПЛА, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В музее собрана коллекция от довоенного времени — начиная с 1936 г., — до наших дней. Заведует экспозицией учитель ОБЗР и по совместительству командир поискового отряда «Былина» Вячеслав Деркачев. Здесь все организовано так, чтобы ребятам было действительно интересно.

Некоторые родители тоже вносят свой вклад — передают медали и награды своих родственников. «Напомню, что в начале СВО учитель физкультуры из гимназии пошел добровольцем вместе со своими сыновьями. Они привезли в музей трофейные беспилотники, патроны, бронежилеты. С ними постоянно на связи», — отметил Андрей Булгаков.

Отдельно в музее организован стенд, посвящённый погибшим: Феликсу Янушевичу, чья дочка учится в гимназии, и бывшему ученику — Юрию Кузнецову.

После посещения музея Андрей Булгаков и Наталья Нестерова присоединились к уроку военно-патриотического объединения «Штурмовик», который организовал участник СВО и советник главы Виктор Дядюра. Молодёжь здесь изучает тактическую медицину, оказание доврачебной помощи, сборку/разборку оружия и управление БПЛА. Это первая подобная программа обучения, организованная в Московской области.

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