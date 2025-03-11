Школьники Зарайска познакомились с 3D-печатью в Московском институте стали и сплавов

Учащиеся классов физико-математического профиля из лицея № 5, школы № 6 и школы № 1 им. В. Н. Леонова посетили образовательную экскурсию в Московском институте стали и сплавов. Этот институт, известный своими разработками в области новых технологий и материалов, предоставил школьникам уникальную возможность ознакомиться с передовыми научными достижениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время экскурсии ребята узнали о работе передовой инженерной школы «Инспираториум», где разрабатываются современные технологии для создания оружия, экипировки военных и космонавтов, а также деталей для сложных машин. В передовой инженерной школе «Аддитивное пространство» школьникам продемонстрировали процесс 3D-печати деталей сложной формы из металлических порошков с использованием технологии селективного лазерного сплавления, а также из полимеров и биоматериалов.

Особый интерес вызвала лаборатория тканевой инженерии и регенеративной медицины, где учащимся рассказали о методе 3D-печати трехмерных каркасов из ауксетических метаматериалов, применяемых для создания имплантатов, протезов и межпозвонковых кейджей. Школьники смогли увидеть уникальные изделия, созданные с использованием этой технологии.

«Насыщенная программа экскурсии произвела на ребят большое впечатление. Многое, о чем школьники только слышали и видели на картинках, удалось увидеть собственными глазами, потрогать и задать интересующие вопросы», — отметили в управлении образования администрации Зарайска.

Экскурсия стала важным шагом в расширении знаний молодых людей о современных технологиях и их применении в различных сферах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.