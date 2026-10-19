Школьники Воскресенска сыграли в первом этапе чемпионата «Что? Где? Когда?»

Школьные команды Воскресенска 16 октября открыли интеллектуальный сезон 2026–2027 годов в молодежном центре «Олимпиец». В первом этапе чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» участвовали 10 команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победителем первого этапа стала команда «Артиллерийский пилот» лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова. Второе место занял «Топинамбур» из лицея №23, третье — «Терабайты» из школы «Траектория успеха».

В чемпионате также участвовали «Легион» из гимназии №1, «Тройка» из школы №3, «Дипсики» из школы «Траектория успеха», «Не Ньютоны» из лицея №23, «Вектор победы» и «Звездочки 9Д» из школы «Вектор». В состав команды «Тирликурендуй» вошли представители воскресной школы и туристического клуба «Странники».

По традиции за соседним столом вне зачета играла сборная педагогов, сопровождавших школьников. По итогам 24 вопросов она набрала 16 баллов.

«Все команды продемонстрировали слаженность и широкий кругозор. Школьники справлялись с непростыми вопросами, а значит, уровень образования растет — ведь задания каждого этапа чемпионата усложняются. Я уверен, что каждая команда еще не раз порадует нас новыми успехами», — отметил депутат городского округа Воскресенск Андрей Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.