Школьники Воскресенска приняли участие в акции «Сделай правильный выбор»

Сотрудница УМВД России по городскому округу Воскресенск совместно с юнармейцами провела для старшеклассников местной школы акцию «Сделай правильный выбор», направленную на формирование у молодежи положительного отношения к спорту и активной жизненной позиции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних обсудила с ребятами организацию досуга, рассказала о различных секциях и молодежных движениях, действующих на территории округа. Напомнила об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений.

Юнармейцы проинформировали о негативном воздействии вредных привычек. Они рассказали о том, как важно делать осознанный выбор и избегать всего, что может навредить их будущему. Участники мероприятия активно задавали вопросы и делились своими мыслями, что создало атмосферу открытого диалога и взаимопонимания.

Подобные акции в образовательных учреждениях округа проводятся регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.