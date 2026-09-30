Опрос показал: школьники прежде всего ждут от учителя справедливости, а родители — чуткости. Обе группы ценят умение понятно объяснять материал, сообщает RuNews24.ru .

Компания «Тибурон» и онлайн-школа «Фоксфорд» опросили родителей и учеников 9–11 классов об учителе будущего. Умение доступно объяснять материал отметили 72% родителей и 66% школьников. Для 63% родителей важна способность увлечь ребенка учебой через его интересы. Уважительное общение отметили 51% родителей: среди мам — 60%, среди пап — 36%. Для подростков оба качества одинаково важны — их выбрали по 60% опрошенных.

Среди профессиональных навыков обе группы чаще всего выбирали умение развивать критическое отношение к информации: 59% родителей и 54% школьников. Регулярное повышение квалификации учителя важно 47% учеников и 40% родителей. В личных качествах приоритеты разошлись: 59% родителей назвали чуткость, 61% школьников — справедливость.

Половина школьников ценит умение учителя применять искусственный интеллект для сокращения рутинной работы и открытость новым технологиям. Среди родителей 45% выделили умение чередовать цифровые и классические задания. Елизавета Куренщикова, руководитель направления по партнерству с учителями «Фоксфорда», ожидает, что значимость цифровой грамотности педагогов будет расти.

В опросе участвовали более 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек: родители дошкольников и школьников, а также старшеклассники.

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