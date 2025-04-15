Школьники Солнечногорска попрактиковались в профессиях в колледже «Подмосковье»

День открытых дверей прошел в структурном подразделении № 1 «Колледжа «Подмосковье» в деревне Козино Солнечногорска. Его посетили 9-классники, чтобы узнать больше о профессиях и программах обучения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Преподаватели и студенты показали им материально-техническую базу и провели мастер-классы по специальностям: «технология индустрии красоты», «сестринское дело», «туризм и гостеприимство», «защита в чрезвычайных ситуациях, «правоохранительная деятельность», «повар, кондитер».

«Ребята попробовали себя в этих специальностях: не просто посмотрели, но и сделали что-то своими руками. У нас было порядка 700 гостей. Спасибо управлению образования — мы сработали в тесном тандеме. День открытых дверей помогает выпускникам определиться с будущей профессией», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» Оксана Федорова.

Ребята узнали о гарантиях трудоустройства: оно благодаря освоению конкретных специальностей у студентов практически 100%. Кроме того, в колледже есть программы целевого обучения, когда заключают договор с работодателем, или дуальные: ученики отрабатывают практические навыки в организации на рабочем месте.

Также будущие абитуриенты ознакомились со студенческим проектом — реконструкцией битвы «Взятие Зееловских высот» с использованием модельной танковой и автомобильной техники, — и выставкой «Профессия в лицах», приуроченной к 85-летию среднего профессионального образования.

Единый день открытый дверей состоялся во всех структурных подразделениях «Колледжа «Подмосковье» в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.