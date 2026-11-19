Школьники 18 ноября посетили МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск», где познакомились с работой коммунальных служб и техникой для уборки территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время экскурсии в МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» школьники узнали о задачах предприятия — от уборки территорий до ремонта детских площадок. Они осмотрели ремонтную зону, места складирования снега и склады.

Сотрудники отдела по обращению с твердыми коммунальными отходами рассказали о содержании контейнерных площадок, вывозе несанкционированных свалок и взаимодействии с региональным оператором.

В отделе механизации детям показали технику и объяснили, как контролируют механизированную уборку с помощью навигационных систем. Желающие посидели в кабине грейдера и попробовали управлять его оборудованием, а также поработали с навесным оборудованием трактора на месте, без движения.

«Такие экскурсии дают ребятам возможность увидеть, как устроена коммунальная служба изнутри, и понять, сколько труда и техники требуется, чтобы поддерживать чистоту, комфорт и безопасность в городском округе», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Экскурсии проводят один-два раза в месяц. Они знакомят школьников с процессом уборки и содержания территорий, а также с рабочими специальностями.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное» и главы округа Константина Михалькова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.