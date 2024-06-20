Школьники Серпухова вошли в сборную Российского Танцевального Союза

Учащиеся школы при Губернском колледже Даниил Чаплыгин и София Черкасова вошли в состав сборной Российского Танцевального Союза. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Они будут для участвовать в международном турнире «World Cup 2024». Он пройдет в Китае в г. Шэньчжэнь.

Это уже восемнадцатые ежегодные соревнования, на которых собираются лучшие танцоры со всего мира и демонстрируют своё мастерство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.