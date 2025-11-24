Школьники Серпухова, Пущина и Протвина открыли для себя новые горизонты истории и космоса

В рамках культурно-просветительского проекта «Пойдем в музей!» состоялись увлекательные экскурсии для учащихся Эффективной школы. Победители муниципального проекта — самые активные посетители музеев — получили заслуженные призы в виде путевок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

19 ноября старшеклассники посетили музейный комплекс «Дорога памяти» в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил РФ, где на экскурсии «Детство, опаленное войной» прикоснулись к трагическим и героическим страницам истории Великой Отечественной войны, узнали о подвигах детей и подростков в те суровые годы.

Далее, 21 ноября, младшие классы проекта побывали в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге, где смогли увидеть эволюцию космической техники и узнать о достижениях нашей страны в освоении космоса.

Проект «Пойдем в музей!» проходил с ноября 2024 года по март 2025 года и объединил музеи, выставочные залы и уникальные экспозиции на территории Серпухова, Пущино и Протвино.

Участникам необходимо было посетить не менее семи музеев-участников и собрать отметки о посещении, чтобы стать победителями. Проект включал две номинации: «Знаток музеев» для индивидуальных посетителей и «Друзья музеев» для групп из школ, клубных формирований и других коллективов.

Инициатива была организована Советом музеев Городского округа Серпухов совместно с Управлением культуры администрации. Уже запланирован второй сезон проекта — он стартует в январе 2026 года.

«Музеи — это кладезь знаний, а путешествие по ним — это путь к пониманию прошлого, настоящего и будущего нашей страны. Вместе мы сможем воспитать поколение, которое ценит историю, уважает подвиги предков и стремится к новым научным свершениям», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

