Школьники Серпухова приняли участие в экологическом слете

сегодня в 21:56

В городском бору Серпухова состоялся ежегодный муниципальный экологический слет «Путешествие по экологической тропе». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

14 команд из школ городского округа прошли маршрут из 11 станций. Юные экологи на практике осваивали важнейшие навыки: ориентировались по азимуту, определяли породы деревьев, учились работать с ранцевым огнетушителем и правильно высаживать лесные культуры. Ребята также решали экологические задачи и логические цепочки, разбирались в проблеме отходов и загрязнения окружающей среды.

Экослет — добрая традиция, которую уже несколько лет поддерживают Центр внешкольной работы и филиал «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес». Благодарю за вклад в экологическое будущее всего городского округа.

Такие проекты — лучший способ на деле воспитать в подрастающем поколении ответственность за природу родного края, искренний интерес и бережное отношение к его богатствам.

В продолжение мероприятий по заботе об экологии муниципалитета 20 сентября проведем акцию по высадке деревьев в Екатерининском сквере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.