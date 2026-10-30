Школьники Сергиева Посада узнали о профессиях в агропромышленном комплексе

Ученики 7–9 классов Сергиево-Посадской гимназии имени И. Б. Ольбинского познакомились с пищевой промышленностью и современным сельским хозяйством региона на профориентационном уроке, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Занятие прошло в рамках регионального компонента курса «Россия — мои горизонты». Его провела выпускница гимназии Виктория Озерова — заведующая отделом перерабатывающих предприятий и экспорта министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Школьники узнали, как Подмосковье обеспечивает страну продовольствием и какие технологии используют предприятия. Ученики рассматривали продукты, определяли место их производства, обсуждали экспорт и востребованные специальности. Среди направлений развития отрасли — роботизация, беспилотные технологии, генетика, автоматизация и международная логистика.

Во время игры «Угадай бренд» ребята определяли, какие известные продукты выпускают в Московской области. Среди них оказались знакомые школьникам сладости, молочные коктейли и наггетсы.

Агропромышленный комплекс Подмосковья объединяет более 1 тыс. предприятий пищевой промышленности. Регион занимает ведущие позиции в стране по производству сыра, кисломолочной продукции, кондитерских изделий, хлеба, мороженого, мясных консервов и других продуктов.

В завершение занятия школьникам рассказали о предприятиях Сергиево-Посадского округа и специалистах, которые обеспечивают их работу: технологах, инженерах, экспертах по качеству и логистике.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.