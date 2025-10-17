Школьники Рузы примерили на себя профессию повара

Профессиональное самоопределение юных жителей Рузского муниципального округа получило новый импульс. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» и национального проекта «Молодежь и дети» состоялся уникальный практический урок для школьников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Практическая профориентация прошла в формате проекта «Билет в будущее», где амбассадоры Тучковского филиала Красногорского колледжа совместно с учениками 9-го класса Тучковской школы № 2 погрузились в мир кулинарного искусства.

Кулинарное мастерство стало доступным для юных участников под руководством опытного преподавателя Ю. Г. Гребиниченко и студента 3-го курса Эдуарда Сергеева. Ребята не только познакомились с основами поварского дела, но и самостоятельно приготовили различные блюда.

Практический опыт позволил школьникам не только освоить базовые навыки приготовления пищи, но и провести дегустацию собственных кулинарных творений. Такой формат знакомства с профессией оказался особенно эффективным и запоминающимся.

Образовательная инициатива направлена на помощь в профессиональном самоопределении старшеклассников. Проект открывает перед молодыми людьми новые перспективы профессионального роста и помогает сделать осознанный выбор будущей специальности.

«Подобные мероприятия играют важную роль в системе профориентационной работы, позволяя школьникам получить реальное представление о выбранной профессии и оценить свои способности в конкретной сфере деятельности,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.