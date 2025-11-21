Школьники Рузского округа внесли вклад в экоакцию «Добрые крышечки-2025»

Ученики Колюбакинской школы приняли активное участие во всероссийской акции по сбору пластиковых крышечек.

Масштабный результат деятельности школьников впечатляет: за 2025 год было собрано 444 пятилитровые бутылки, наполненные пластиковыми крышечками. Это значительный вклад в дело сохранения окружающей среды.

Инициатива учащихся демонстрирует высокий уровень экологической сознательности и социальной ответственности молодого поколения Рузского округа. Ребята проявили искреннюю заботу об окружающей среде и активное участие в процессе переработки пластика.

Командный дух проявился в полной мере во время проведения акции. Учащиеся разных классов объединились ради общей благородной цели — сохранения природных ресурсов и улучшения экологической обстановки.

Комплексный подход к организации сбора включал не только сбор материала, но и его сортировку, подсчет и подготовку к последующей переработке. Каждый этап требовал внимательности и ответственного отношения.

Образовательный эффект акции оказался значительным. Школьники получили ценные знания о проблемах переработки пластика и важности раздельного сбора отходов.

Практическая значимость проекта заключается в том, что собранные материалы не только помогают экологии, но и получают вторую жизнь в виде новых полезных изделий.

Организаторы выражают глубокую признательность всем участникам акции за проявленную активность и искреннюю заботу об экологических проблемах.

Успех проекта наглядно демонстрирует эффективность экологического воспитания молодежи. Ученики показали, что даже небольшие индивидуальные действия могут привести к значительным общим результатам.

«Перспективы развития инициативы включают продолжение участия в экологических проектах и расширение географии сбора пластиковых отходов. Пример Колюбакинской школы может стать стимулом для других образовательных учреждений присоединиться к важным экологическим инициативам,» — считает глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.