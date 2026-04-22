Школьники Рузского округа стали призерами конкурса в Подмосковье

Ученики 7 «В» класса гимназии №1 Рузы заняли второе место на зональном этапе областного конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых». Ребята представили традиции своего коллектива и стали лауреатами II степени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семиклассники гимназии №1 Рузы успешно выступили на зональном этапе конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых» Московской области. Подготовка стала результатом совместной работы учеников, их родителей, наставников и классного руководителя Марины Ветлянских.

Команда творчески представила свой класс, рассказала о сложившихся традициях и их связи с культурным наследием России. Выступление показало активную и насыщенную школьную жизнь коллектива.

Конкурс объединил родительские комитеты со всего Подмосковья. Муниципальные этапы прошли в 55 округах региона, и представители Рузского округа показали высокий результат.

«От всей души поздравляю активистов 7 «В» класса с заслуженной наградой. Хочу выразить особую благодарность всем участникам этого замечательного проекта. Ваши успехи — это пример того, как вместе можно достигать самых высоких целей. Желаю юным победителям дальнейших успехов, новых творческих свершений и побед», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.