Школьники Рузского округа пишут письма участникам спецоперации ко Дню защитника Отечества

В Нестеровском лицее Рузского муниципального округа стартовала акция, в рамках которой школьники пишут письма участникам специальной военной операции. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

В своих письмах подростки выражают слова поддержки и благодарности за мужество и самоотверженность, проявленные военнослужащими в зоне боевых действий. Школьники надеются, что их послания помогут бойцам почувствовать заботу и признательность, а также вернуться домой живыми и здоровыми.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что детские письма особенно важны для военнослужащих на передовой, поскольку они вдохновляют и поддерживают бойцов. Он поблагодарил лицеистов за участие в акции и выразил надежду на скорое возвращение защитников с победой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.