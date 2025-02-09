Школьники Реутова представили работы на конкурс «Неопалимая купина»

В гимназии Реутова прошел муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». Организаторами мероприятия выступили Управление образования совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В конкурсе приняли участие учащиеся всех городских школ. Они представили по пять работ от каждого образовательного учреждения. Среди них были рисунки, поделки, инсталляции, посвященные теме пожарной безопасности.

Как указали организаторы конкурса, круг тем очень широк. Это работа, учеба и быт пожарных, спасателей и добровольцев, пожарно-спасательный спорт, городские и лесные пожары. Немало работ посвящены спасательной технике.

Комиссия решила, что лучшие поделки у учащихся школы № 1, 2 место — у школы № 4, третье — также у учащихся школы № 1. Лучшие рисунки, по мнению жюри, у гимназистов и учащихся школы № 7. Второе место разделили юные художники из школ № 5 и № 6.

Лучшие работы были отобраны для участия в областном этапе конкурса.

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